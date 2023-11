Ahora, la cantante española ha vuelto de su gira por Latinoamérica después de romperse en lágrimas durante el concierto en Bogotá ante 14.000 personas, donde comentaba que "hoy emocionalmente no estoy bien, no pasa nada, hay días en los que estás bien y días en los que no. Al final la vida son cambios y eso es lo bonito de ella", dónde la cantante ya daba a entender que algo pasaba.