La lista de deseos de Shannen Doherty tras la metástasis de su cáncer: su oncólogo le hace cumplir uno

A Shannen Doherty le detectaron un cáncer de mama en 2015 y desde entonces, no ha dudado en disfrutar de la vida al máximo posible. Tras mostrar en redes cómo es convivir con la enfermedad y contar que tiene metástasis, la actriz no ha dudado en compartir el deseo que pudo cumplir gracias a su oncólogo Lawrence Piro: viajar a Italia. “Estaba tan emocionada”, ha recordado la intérprete en su podcast ‘Let’s be clear’.