Los Globos de Oro de J. A. Bayona: un avión, un reencuentro y un premio de consolación

España se ha quedado sin su Globo de Oro . A pesar de la unanimidad que está generando 'La sociedad de la nieve' desde que se estrenó en Netflix (en Estados Unidos es la segunda cinta más vista de la plataforma), la película no ha logrado llevarse el premio a Mejor película de habla no inglesa. 'Anatomía de una caída', la candidata por Francia, ha sido la vencedora en una reñida categoría en la que, además de a J. A. Bayona , tenía de rivales a 'Fallen Leaves' (Finlandia), 'Yo, capitán' (Italia), 'Vidas pasadas' (EE UU) y 'La zona de interés' (Reino Unido), la gran favorita de la temporada.

Poco después, dejando entrever que tenía claro que el Globo de Oro no era para él, Bayona publicaba un segundo tuit en el que aseguraba que ya tenía su premio, aunque no fuese el de Mejor película de habla no inglesa. "¡Ya tengo mi premio! Joe Hisaishi me acaba de firmar su CD", expresaba orgulloso, dando fe de su admiración por el compositor de la banda sonora de 'El chico y la garza', que aunque no ha sido reconocida en la categoría de música original sí se ha ido a casa con el galardón a Mejor película de animación.