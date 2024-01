Tensión en los Globos de Oro: las bromas sobre 'Barbie' provocan el momento más incómodo de la gala

"Vi Barbie y me encantó. A lo mejor pensáis que soy raro, pero es un poquito extraño que te atraiga una muñeca de plástico" , continuó el presentador. La mueca de desagrado de Ryan Gosling , encargado de dar vida al icónico Ken en la cinta, fue otra muestra de que las bromas del cómico no estaban sentando del todo bien en su mesa. "Momento clave de Barbie: cuando va de ser una belleza a una chica con pies planos. Es un personaje, como dicen los directores, de carácter" , prosiguió mientras Harrison Ford o Selena Gomez negaban con la cabeza o se echaban las manos al rostro.

Vista la desaprobación general que estaba generando en la sala (aunque las carcajadas sí se escuchaban, las caras de quienes ocupaban los asientos principales no parecían decir lo mismo), Jo Koy volvió a hacer un apunte. "¿Qué queréis, un monólogo perfecto? Si me han contratado hace diez días, por favor. ¿Estáis de broma o qué? Yo no sé por qué la gente no se ríe, para mí tiene mucha gracia", expresaba casi a gritos, logrando quitarle así cierto hierro al asunto.