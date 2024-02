Penélope Cruz se pronuncia acerca de los abusos en el cine: "es un problema en todo el mundo, no solo en el cine"

Penélope Cruz: Los abusos y los malos tratos no son sólo en el mundo del cine

La actriz se encuentra trabajando en un documental que hablará de las mujeres

Varias actrices acusan al cineasta Armando Ravelo de abuso sexual y él reconoce "actitudes muy feas"

Penélope Cruz asegura que está muy preocupada por los casos de violencia y abusos contra las mujeres en España y en otros países, un problema que afecta a cualquier sector laboral de la sociedad y no solo al cine, pero que en éste tiene más visibilidad que en otros.

Tanto le preocupa este tema que el documental que prepara, que será su debut como realizadora, se centrará en las mujeres, aunque no específicamente en el maltrato.

"Estoy desarrollando una película sobre estos temas, porque son temas que me importan de verdad y me da muchísima rabia y pena que sigan muriendo tantas mujeres en nuestro país y en tantos lugares del mundo", ha asegurado este lunes la actriz en su comparecencia ante los medios de comunicación durante la promoción de la película 'Ferrari', que se estrena esta semana en España.

Su documental hablará de las mujeres, pero no del maltrato

La actriz insiste en que es un problema que no se circunscribe al cine. "Pasa aquí y en cualquier lugar del mundo (...) con enfermeras, maestras, amas de casa, señoras de la limpieza, el periodismo, la literatura, es por todas partes". La diferencia, a su juicio, es que a las actrices les ponen un micrófono y les preguntan por el tema, pero a otras mujeres no. Por eso no quiere hacer una película centrada en el mundo del cine.

"Llevo un año trabajando en mi documental del que todavía no puedo hablar, porque me quedan dos años más por lo menos, es complejo y necesita tiempo, no me gustaría hablar de ello hasta tenerlo terminado", ha señalado en una entrevista con EFE en la que ha asegurado que le está poniendo "mucho cariño" a este proyecto, que necesita "mucha calma".

En un encuentro posterior con los medios ha apuntado que este trabajo, que será su ópera prima como directora, trata sobre las mujeres aunque no directamente sobre el maltrato. "Tiene que ver con la mujer pero habla de otra cosa". Y a preguntas sobre el movimiento #MeToo en el cine, ha señalado que "es un proceso que nunca se dijo que iba a ser corto o sencillo y estamos todavía muy lejos de llegar a un lugar de igualdad".

Ha destacado que en España las mujeres encuentran la fuerza "descomunal para atreverse a hablar" pero cree que "el sistema legal falla". "Es muy difícil para una mujer que está viviendo una situación de tortura, de malos tratos, gente que está viviendo un infierno, con hijos, que no tienen escapatoria del pasado porque no tienen ni a donde ir. Yo conozco a varias, sé sus nombres y apellidos y he visto cosas pero muy fuertes y no les han dado la protección necesaria, y no las han escuchado"

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail