Varias actrices acusan al cineasta Armando Ravelo de abuso sexual y él reconoce "actitudes muy feas"

Otras actrices también han narrado en redes el infierno vivido con Ravelo, como Laura Perdomo, que aseguró haber vivido "años de acoso" con el cineasta, o la actriz Nati Vera: "Yo también he sufrido más de un episodio. Más de una insinuación que por supuesto rechacé. De hecho lo he denunciado siempre en mi círculo cercano, lo he acusado siempre y me negué a volver a trabajar con él".