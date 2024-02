Indirectamente, la joven actriz ha sido la musa y el motor del cantante para volver a escribir y, en la letra de este nuevo single, queda clara la admiración que Dani Martín siente por ella: "Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito/ Que no la conozco en persona y me tiene muy loco/ La miro a ver si me mira y pasa de todo/ Suena la foto y se ha puesto a bailar /Ester Expósito/ Por qué no me miras si la escribí por nosotros".