"A veces, vienen momentos de incertidumbre que siempre afrontamos de cara y volvemos a ser afortunados. No sé por qué, pero hasta de lo peor he aprendido y sacado cosas positivas", escribía el cantante en un storie de Instagram, sin especificar cuáles eran esos obstáculos a superar. "Hoy quiero decir que lo único que puedo hacer en esta vida es ayudar por todo lo que me da (aunque me haya quitado también) y fomentar cosas bonitas. Ése es mi objetivo. Quiero llenar hasta donde abarquen mis posibilidades", añadía Dani Martín en sus enigmáticos textos instantáneos.