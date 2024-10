Anabel Segura, el caso que marcó a España durante 900 días: secuestrada en La Moraleja y hallada muerta en Toledo dos años después

"Hay que tener en cuenta también que España no había salido todavía de la resaca de los años de plomo de ETA, por lo que, inicialmente, se especuló con que podía tratarse de un secuestro de la banda terrorista. No obstante, lo que más me llama la atención es que fue un secuestro perpetrado por tres personas que no eran delincuentes habituales ni tenía antecedentes ninguno por delitos violentos. Era gente común que les movía la codicia, el ansia de dinero, y, a pesar de no ser experimentados, actuaron con la misma sangre fría o más de lo que lo hubiera hecho un delincuente reincidente con delitos de sangre. No dudaron en matar a la víctima, en ocultar su cadáver y en fingir que seguía viva, ya que la mujer de uno de los secuestradores incluso tuvo el arrojo de hacerse pasar por Anabel en unas grabaciones. Fue un caso que hizo mella en la opinión pública española", subraya Juan Manuel Medina sobre el crimen que consternó a España y vuelve a dar que hablar.