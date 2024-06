'Diario de mi sextorsión', Patricia Franquesa relata cómo la chantajearon con fotos privadas: "El hacker sigue estando libre"

Dos meses después de robarle el portátil , Patricia recibía este mensaje: " Hola Patricia. Lamentablemente, este no es un correo spam ". Así comenzó una odisea real para ella, que ella misma, cineasta de oficio, ha convertido en documental, como decíamos: "Cuenta cómo una persona anónima me empieza a hacer chantaje con unas fotos mías privadas que encuentra en ese ordenador robado".

El chantajista le pidió dinero a cambio de no enviar sus fotos intimas a todos sus contactos: "Tengo más de 300 emails listos para enviar". Patricia no cede y entra en acción. Estos son sus consejos, los que ella practicó: "No pagar, no hablar con el chantajista y guardar todos los mensajes y emails que te envían".