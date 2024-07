Muere el actor Mike Heslin de forma repentina a los 30 años: "Los médicos no tienen explicación"

El actor Mike Heslin ha muerto de forma repentina a los 30 años de edad, según ha confirmado su marido, Scotty Dynamo, en un post en su cuenta de Instagram. El intérprete ha participado en series como 'Lioness', 'The Influencers' y 'Younger', así como en la película 'The Holiday Proposal Plan'.

“El 2 de julio, mi marido, mejor amigo y alma gemela @mikeheslin falleció de un inesperado evento cardíaco después de una larga batalla en el hospital. Michael era joven, estaba en perfecta salud, y los médicos no tienen explicación para lo que pasó”, ha comunicado.

El también actor ha dicho de Mike Heslin que era “brillante, desinteresado, talentoso y un ángel de la guarda”. “Era la primera persona a la que todo el mundo llamaría para compartir buenas noticias, y era la persona perfecta a la que llamar si necesitaban un hombro en el que apoyarse o el mejor consejo. Él realmente era el hombre más dulce, más cariñoso y amoroso del mundo, y sacó lo mejor de todos los que tuvieron el placer de cruzarse con él. Se movió por la vida con tanta facilidad y confianza, y convirtió a todos a su alrededor en una mejor versión de sí mismos. No importa lo difícil que se pusieran las cosas, sabíamos que no había nada que no pudiéramos superar con Mike de nuestro lado”, ha escrito.