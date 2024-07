Los casos en los que no debes correr en San Fermín: te lo dice la policía

Son muchos los que quieren participar en los encierros, a pesar de tener poca experiencia o carecer de la forma física necesaria para hacerlo. La Policía Nacional ha compartido un vídeo en redes sociales en el que explica por qué no se deben correr los encierros en algunos casos.

La preparación física es importante, por eso, no haber entrenado es un motivo más que suficiente para no participar en un encierro. Por otro lado, se recomienda estudiar bien el recorrido para que no haya sorpresas.