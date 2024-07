Nacho Cano, tras ser detenido: "Van a por mí porque apoyo a Ayuso, han ido a por su padre y hermano y ahora a por mí"

Nacho Cano ha vuelto a los focos de la polémica este martes debido a las últimos informaciones sobre el que fuera miembro del grupo musical Mecano. El productor era detenido este martes por los agentes de la Policía Nacional por la presunta contratación ilegal de inmigrantes en su espectáculo musical 'Malinche' . En una rueda de prensa celebrada este martes en el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo en Madrid , Cano ha recriminado a la Policía su actuación. "El criminal no soy yo, el criminal es la Policía", ha dicho.

El músico ha calificado la detención como una "operación policial, y no judicial ". Además, ha asegurado que el conflicto ha tenido el origen en una trabajadora "conflictiva", perteneciente a un programa de becas que el espectáculo desarrolla junto a la Casa de México con el objeto de estrenar la obra en el país centroamericano.

"Una becaria conflictiva amenazó con denunciar cuando se prescindió de ella", ha asegurado el músico, quien también ha criticado que se le tachara como "detenido". "Me dicen de la comisaría que tengo que declarar, nadie me dice que me vayan a detener", ha explicado.