El regreso de Oasis llegará en 2025: Liam y Noel Gallagher disparan los rumores

Ofrecerá 10 conciertos en el estadio de Wembley (Londres) y en el Heaton Park de Manchester

El regreso de la banda Oasis podría estar más cerca que nunca, según ha adelantado el diario británico 'The Sunday Times', que asegura que "fuentes de la industria" confirman que el grupo ofrecerá 10 conciertos en el estadio de Wembley (Londres) y en el Heaton Park de Manchester en el verano de 2025 después de 15 años de separación.

Ante estas especulaciones, los hermanos Liam y Noel Gallagher se han sumado a las expectativas de ese supuesto regreso con un anuncio en redes sociales en el que apuntan a un anuncio que llegará este martes 27 de agosto.

El grupo de los Gallagher se separó en 2009, precisamente, tras los continuos y airados desencuentros de los dos hermanos, que emprendieron sus carreras en solitario.

El domingo por la noche ambos artistas compartieron en sus cuentas de Instagram y en la página oficial de Oasis un breve vídeo de un cartel con el logotipo de Oasis. Se trata de un letrero negro con la fecha de este martes, 27 de agosto de 2024. El adelanto también fija la fecha del anuncio a las ocho de la mañana, es decir, las nueve de la mañana en España.

Ambos hermanos han "dejado sus diferencias a un lado"

Los rumores de reunión han circulado a lo largo de los años, pero se han intensificado recientemente. Precisamente, The Sunday Times asegura que ambos hermanos han "dejado sus diferencias a un lado" para estos supuestos conciertos y explican que "su relación se estaría descongelando".

Otra de las razones que ha alertado a los fans de un posible reencuentro es que durante su actuación en el Festival de Reading el domingo por la noche, Liam dedicó el tema de Oasis 'Half The World Away' a su hermano Noel del que dijo que "sigue haciéndose el duro" y más tarde su éxito 'Cigarettes & Alcohol' a la gente que, según él, odia a la banda. Por si esto no fuera poco, al final de la actuación, se mostró en las pantallas principales del escenario el mismo clip que anunciaba la fecha del martes.

Liam también alimentó los rumores respondiendo de forma irónica a los fans que le inundaron de mensajes en las redes sociales pidiendo confirmación. Después de que The Times publicara el artículo sobre X, un fan dijo que Heaton Park es un "lugar terrible para conciertos", a lo que Liam respondió: "Nos vemos en primera fila". Cuando otro le preguntó cuándo se anunciarían las fechas de la reunión, respondió: "El próximo viernes".

'Definitely Maybe', celebra esta semana su 30 aniversario

La noticia llega en el momento en que el clásico álbum de debut de la banda, 'Definitely Maybe', celebra esta semana su 30 aniversario con una edición especial. De hecho, Liam ha estado de gira por el Reino Unido este verano en su gira titulada precisamente 'Definitely Maybe' para celebrar su lanzamiento en 1994 durante la que ha tocado numerosos éxitos del grupo.

Los fans también se sorprendieron al escuchar a Noel dedicar a Liam una serie de elogios en una entrevista publicada la semana pasada con el periodista musical John Robb en el Sifters Records de Manchester con motivo del 30 aniversario del álbum. Reflexionando sobre la labor de Liam en varios de los éxitos de Oasis, Noel dijo: "Es la entrega o el tono de su voz y la actitud. "Yo no tengo la misma actitud que él", reconoció.

En este punto, también comparó en broma la voz de Liam con "10 chupitos de tequila un viernes por la noche" y la suya como "media Guinness un martes".

Formado en 1991, el grupo de britpop saltó a la fama con éxitos como 'Wonderwall', 'Don't Look Back In Anger', 'Champagne Supernova', 'Stop Crying Your Heart Out', 'Supersonic' o 'D'You Know What I Mean?'. Oasis llegaron a convertirse en una de las bandas más importantes de la historia de la música británica, y en uno de los puntales del pop de los años 90 y de principios de siglo. antes de su disolución en 2009.

