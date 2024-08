Antonio Banderas en la Mostra de Venecia: "Con lo políticamente correcto hemos llegado a la autocensura"

El actor Antonio Banderas , que compite con la cinta 'Babygirl' de Halina Reijn en la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia , ha asegurado que en el cine lo "políticamente correcto" puede provocar "autocensura" , para después asegurar que muchas de las películas con las que ha acudido a concursos internacionales, ahora no se podrían hacer.

"Solía venir a estos festivales -Cannes, Venecia...- con películas que ahora mismo no se podrían hacer. Películas que recibirían muchas críticas porque entrarían en el terreno de lo políticamente incorrecto. Estamos en un mundo tan políticamente correcto que hemos llegado a la autocensura. Por eso, cuando leí el guión de Halina Reijn pensé: ¡Alguien que piensa diferente!. Una persona que tiene la fuerza y el coraje de poner en la pantalla cosas que todos pensamos", ha añadido el actor durante una rueda de prensa en la ciudad italiana que acogerá la Mostra de Venecia hasta el próximo 7 de septiembre.

"Somos prisioneros de nuestros propios instintos, somos animales. La naturaleza no es democrática, no hemos pedido ser humanos, animales, plantas. Estamos atados a lo que somos. Esta película trata de una mujer que habla de ello de una forma muy libre y estoy orgulloso de formar parte de algo así en un momento en el que estamos todos metidos en cajas y movimientos. El arte debería estar fuera de esto", ha finalizado.

"'Babygirl' trata sobre el deseo, los pensamientos internos, el matrimonio, la verdad, el poder y el consentimiento . Es la historia liberadora de una mujer a través de la mirada de Reijn. Ha sido muy profundo y liberador estar en sus manos, me sentí muy cuidada y de hecho todas nos protegíamos mucho entre nosotras, la dinámica se sentía real. Estoy orgullosa de haber sido invitada a un festival como éste, donde por fin se hace cine con mujeres al timón", ha asegurado la actriz.

"Beetlejuice me devolvió la energía para hacer las cosas que me gusta hacer con la gente con la que me gusta hacerlas, y fue aún más especial con la nueva parte del reparto, que se integró perfectamente en su espíritu", añadía el cineasta.