Críticas y aplausos a Angelina Jolie en el Festival de Venecia: un homenaje y un polémico encuentro

La exmujer de Brad Pitt no sólo consiguió acaparar todas las miradas con su estilo, también al protagonizar un curioso encuentro que no pasó desapercibido.

Ante la pregunta de qué es lo que tiene en común con la cantante de ópera, respondió: "Hay muchas cosas que no puedo decir en esta sala que sí os podéis imaginar, pero sorprendentemente me reconocí en la parte sensible de Maria, la parte que no encuentra su lugar en el mundo, la parte que el mundo no entiende. Creo que comparto esa vulnerabilidad con ella".