Ahora, a punto de estrenar la segunda parte , Phoenix sigue siendo considerado uno de los mejores intérpretes actuales… pero su actitud en el set de rodaje ha dejado demasiadas leyendas urbanas que han dañado su imagen a lo largo de los años. ¿La última? Su abandono cinco días antes de comenzar a rodar la nueva película de Todd Haynes. El problema es que no es una leyenda urbana, sino una realidad.

Aún recordamos su polémica retirada del mundo de la actuación, creando un papel de un Phoenix histriónico y casi peligroso, y cómo todo fue una broma de mal gusto para crear el falso documental I’m still here , dirigido por Casey Affleck.

Aunque se convirtiera en la piedra base del llamado género mockumentary, el público y la crítica recibieron muy tibiamente este proyecto tan bizarro y gratuito. Aunque no pareció afectar en lo más mínimo a su reputación. Porque justo después, protagonizó The Master, siendo nominado al Oscar, y Her, dirigida por Spike Jonze. Siempre trabajando con varios de los mejores directores de la actualidad.