Miley Cyrus, demandada por plagio: la acusan de haber "copiado" con 'Flowers' una canción de Bruno Mars

La cantante lanzó la canción 'Flowers' a principios de 2023 y fue todo un éxito en la industria musical

Tempo Music Investments considera que su hit es un plagio de 'When i was your man' de Bruno Mars

La empresa afirma poseer una parte de los derechos de autor de la canción de Mars

Miley Cyrus lanzó Flowers a principios de 2023 y la canción, que fue todo un éxito, le valió para ganar dos Premios Grammy a "Mejor Actuación Pop Solista" y "Grabación del Año" en la 66ª edición de la entrega de estatuillas.

Ahora, más de un año después del lanzamiento del hit, la empresa Tempo Music Investments ha demandado a la cantante por presuntamente plagiar a Bruno Mars.

Tal y como ha informado el portal TMZ este pasado lunes 16 de septiembre, Cyrus ha sido demandada por copiar partes de la canción When I Was Your Man. La empresa afirma poseer una parte de los derechos de autor del tema de Mars.

En la demanda, Tempo Music considera que hay numerosas similitudes musicales entre Flowers de Miley y When I Was Your Man de Bruno, lo que, según la discográfica, sería el resultado de que la cantante haya "copiado intencionalmente" a Bruno.

"Es innegable, basándose en la combinación y la cantidad de similitudes entre las dos grabaciones, que Flowers no existiría sin When I Was Your Man", se observa en el documento recogido por el citado medio.

Así, Tempo Music está "persiguiendo a Miley" para obtener un pellizco económico de Flowers y que se le prohíba distribuir o interpretar la canción. Curiosamente, Bruno Mars no es parte de la demanda.

Referencias a la canción de Mars

Ya en enero de 2023, fecha en la que la protagonista de Hannah Montana lanzó el tema, las redes sociales y medios de comunicación se hicieron eco de que la canción tenía ciertas referencias a la de Mars. Sin embargo, no mostraba ningún elemento melódico de su canción.

Por ejemplo, Mars señala en When I Was Your Man: "Debí haberte comprado flores, llevado a todas las fiestas, porque todo lo que querías era bailar", mientras que la letra de Flowers dice: "Puedo comprarme flores, puedo sacarme a bailar".

De hecho, fue la canción de Peter Gene Hernandez -nombre real de Bruno Mars- la que sonó en la boda de Miley con Liam Hemsworth en 2018, su exmarido desde 2019, algo que reforzaba la idea de que Flowers, que habla del amor propio y de superar una ruptura, era una especie de despedida para el actor. Incluso la artista la lanzó el mismo día del cumpleaños de Hemsworth.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.