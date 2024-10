Leire Martínez rompe su silencio tras su separación de 'La Oreja de Van Gogh': "Yo no he firmado el comunicado"

La Oreja de Van Gogh y su vocalista Leire Martínez anunciaban este lunes que sus trayectorias profesionales seguirán caminos separados , tras 17 años "maravillosos", después de no conseguir acercar las "diferentes maneras de vivir el grupo".

Tras el anuncio, Leire Martínez, que lleva 17 años como cantante de la mítica banda tras la salida de Amaia Montero, ha roto su silencio en un mensaje al programa 'Juntos' de Telemadrid en el que ha reconocido que ella no ha firmado el comunicado y que contará lo ocurrido cuando "se encuentre bien": "El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado", ha asegurado.