La Oreja de Van Gogh se ha quedado sin vocalista por segunda vez en la historia. Primero con Amaia Montero y ahora con Leire

Tanto el futuro de la banda, como de Amaia y de Leire es una incógnita, sin embargo, esta última ha revelado algunos detalles

Amaia Montero nunca dejó de formar parte de 'La Oreja de Van Gogh': así está repartida su sociedad limitada

España sigue en shock después de que se conociera el pasado 14 de octubre la marcha de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh. La banda musical emitió un comunicado -que según ha revelado la cantante, ella no firmó- en el que trasladaba, a través de las redes, la salida de su vocalista tras 17 años. Se trata de la segunda vez que la formación se queda sin voz principal, primero lo hizo Amaia Montero en 2007, y llega casi tres meses después del regreso a la música de quien fue la predecesora de Leire.

Los rumores de una posible expulsión por parte de los cuatro miembros restantes, Pablo Benegas -el guitarrista-, Álvaro Fuentes -el bajista-, Xabier San Martín -tecladista y principal compositor-, y Haritz Garde -batería- y el retorno a la banda de Amaia llevan resonando en las redes y en la prensa desde entonces. Mientras, el futuro de Leire seguía siendo una incógnita. Ahora, ha sido la propia intérprete de Jueves quien ha roto su silencio y ha desvelado cuáles son sus próximos pasos, tanto profesionales como personales.

La hasta ahora vocalista ha hablado por primera vez en el programa 'Biba Zuek' de ETB1, donde la cantante aparece habitualmente como colaboradora, y ha reconocido que "ya llegará el momento" de revelar todos los detalles del motivo de su salida de LOVG.

No ha podido evitar hablar de su polémica salida, aunque no ha querido explicar cómo se encuentra porque "si digo que estoy bien o si digo que estoy mal, todo se va a recibir mal", se ha lamentado.

Pese a todo, y visiblemente apenada, está intentando seguir con su vida. Tiene claro que "no me quiero quedar en casa". "En estos momentos no quiero decir nada más, pero llegará el momento".

Y, ahora, su objetivo es tomarse un descanso, digerir todo lo que está pasando a su alrededor y "seguir con mi vida", ha confesado después a la prensa mientras se encontraba en su vehículo. "Estoy sobrepasada y abrumada con los mensajes y el amor que estoy recibiendo", ha aclarado.

De este modo, su intención, por el momento, es descansar de la música y del ajetreo de la industria, recargar pilas, estar con los suyos y seguir adelante. "Ahora es momento de estar tranquila, pensar las cosas y situarme. Cada uno tiene sus ritmos". No ha revelado si pretende continuar con su carrera en solitario.

Las palabras de Amaia Montero

A su vez, la propia Amaia Montero también ha roto su silencio en el programa TardeAR, desmintiendo su vuelta a La Oreja. "Este tema no tiene nada que ver conmigo. No digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero".

La cantante ha dejado claro que en ningún momento ha dicho que vaya a regresar a la banda: "Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura. ¡Esto es una vehemencia! ¿He dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a 'La Oreja'? Ni de mi boca ni de la otra parte. Con lo cual se lo inventan".

Finalmente he destacado, más afectada: "No he estado dos años y medio en las Bahamas de vacaciones, tomando el sol, dándome un respiro de la música, ¡no! Sabéis de dónde vengo y esto me está empezando a afectar".

