Amaia Montero nunca dejó de formar parte de 'La Oreja de Van Gogh': así está repartida su sociedad limitada

Fue el 19 de noviembre de 2007 cuando la cantante anunció su salida de La Oreja de Van Gogh tras 11 años como vocalista. "Queríamos contaros que hace unas semanas Amaia decidió no continuar con nosotros en La Oreja de Van Gogh para c omenzar su carrera en solitario ", firmaban Pablo, Haritz, Xabi y Álvaro.

Por su parte, Amaia apuntó: "Todo lo que he vivido con ellos permanecerá por siempre en mi corazón y en mi cabeza, pero he sentido que es el momento de comenzar una nueva etapa en mi vida emprendiendo mi carrera en solitario, lo cual me produce tanta ilusión como miedo", informó entonces. "Esto no quiere decir que el grupo se separe, ellos seguirán su camino sin mí". Y así lo hicieron.