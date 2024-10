Amaia Montero estrena su nueva canción 'Tormenta Perfecta': la grabó en un estudio de Londres hace 10 años

"Recuerdo que era la primera en llegar y la última en marcharme, no sin antes pedir al ingeniero que me enviara todo lo grabado ese día", comenta sobre su estancia en Kensaltown. Luego hace un reapaso de cómo fue su vida en Londres, refugiada en el hotel, aislándose del mundo y "empezaba a escuchar lo que ese día habíamos grabado".

"Me sentía muy libre, como un pez en el agua, y, sobre todo, era muy feliz. Los días pasaban y la grabación se terminaba. De todas las canciones que compuse, había una que, probablemente, no fuera la mejor, pero me atrapó hasta tal punto que la grabé, la mezclé y la mastericé como todas las demás, como si fuera a entrar en el disco", declara en su post.