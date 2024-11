Entrevista a Niña Pastori: "Tengo dos muchachitas que van solas y que ya no me necesitan tanto"

Niña Pastori lanzó a finales de octubre su último álbum musical, pero este es especial: se centra en la Navidad

El disco, que cuenta con 10 villancicos, llega con una gira por España que arranca el 28 de noviembre en Torremolinos y concluye el 3 de enero

La web de Informativos Telecinco ha charlado con la popular cantaora sobre el álbum, el flamenco, su familia y la salud mental

La mirada de Niña Pastori es cautivadora, única, envolvente. Desprende fuerza. Impone. Sólo 15 minutos charlando con ella bastan para darse cuenta de ello. Cinco segundos son suficientes para trasladar esas mismas emociones con su voz. Con su música. Ese pellizco folclórico que la caracteriza.

Esos mismos sentimientos ha querido transmitir una vez más con su nuevo álbum musical. Pero este es especial. Es diferente a todos los anteriores. El tema principal de este último es la Navidad.

María Rosa García García, bautizada como Niña Pastori, acaba de lanzar su primer disco navideño, Hoy es Navidad, compuesto por diez villancicos: ocho clásicos reversionados con su estilo único y dos temas inéditos que prometen sumarse a la lista de clásicos para estas fechas. Producido por el marido de la cantante, Julio Jiménez Borja, alias Chaboli, y con arreglos del músico cubano Luis Guerra, Pastori enfila hacia Belén tras un año de triunfo con su gira Camino, marcada por sendos sold outs y más de 40.000 entradas vendidas, para firmar un álbum que iluminará la época más mágica y festiva del año. El disco llega con una gira por España que arranca el 28 de noviembre en Torremolinos y concluye el 3 de enero.

La web de Informativos Telecinco se ha reunido con la popular cantaora para hablar sobre Hoy es Navidad, la desaparición del flamenco puro, sus hijas, la salud mental, Alejandro Sanz y sobre la devastadora situación a la que se enfrenta Valencia tras la DANA.

Pregunta: ¿Por qué te animaste a a lanzar un álbum navideño?

Respuesta: Bueno, llevo tiempo con esta idea rondándome en la cabeza, la verdad, porque a mí la Navidad es una fecha que me gusta muchísimo y que la he celebrado siempre, pero era difícil hacerlo porque es un proyecto que tienes que hacer en verano para que pueda salir en esta fecha, y yo con las giras que tenía en verano se me hacía más difícil. Pero esta última ha sido más tranquila, y hemos aprovechado la oportunidad para hacer este disco tan bonito de canciones clásicas.

P: ¿En qué te inspiraste?

R: En la familia, la inspiración siempre viene de ellos, de la gente que quiero.

P. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la Navidad?

R: Tengo muchos muy bonitos, pero la noche de Reyes cuando éramos pequeños, esa ilusión, no tiene comparación con nada.

P: En tus redes sociales has dicho que sacar este álbum ha sido un sueño, ¿qué sueños te quedan por cumplir?

R: Muchos. En mi mente y en mi cabeza hay muchas ideas y siempre rondan cosas, lo que pasa que no se pueden contar porque a lo mejor no se cumplen.

Con la DANA, emociona ver a la gente joven con ese corazón para intentar echar una mano en lo que se pueda. Me parece que es una lección que les han dado a a nuestros políticos

P: ¿Qué mensaje quieres transmitir a la gente con este disco?

R. Ahora me gustaría transmitir mucha esperanza, fuerza y ánimo, sobre todo después de lo que ha pasado en Valencia y en otras comunidades que se han visto afectadas por la DANA. También mucho cariño y amor a todas las personas que les queda todavía un largo camino en esto, porque no es solo que han perdido lo material, sino que algunos también han perdido a sus seres queridos, y tener que remontar de eso es muy difícil, sobre todo de la manera tan desastrosa que ha sido todo. Evidentemente las muertes son siempre algo muy fuerte, pero de esta manera tan rápida, sin esperarlo...

P: Es impactante.

R: Cuando yo me enteré estaba con mis padres, y cuando dijeron que había cinco fallecidos mi madre se puso a llorar, y mira ahora ya por dónde vamos. Emociona tanto ver a la gente joven con ese corazón, con ese cariño... todos caminando juntos para intentar echar una mano en lo que se pueda. Me parece que es una lección que les han dado a nuestros políticos y a todos los que tienen el mando de nuestras vidas, que al final han demostrado que la gente y el pueblo es de una categoría inmensa.

P: Cambiando de tercio. Hace unos meses cerraste la gira 'Camino' y ahora empiezas otra nueva. ¿Has podido descansar?

R: He tenido poco tiempo sí, porque este proyecto lo llevamos planeando desde hace mucho. Como te decía, llevo muchos años dándole vueltas a este trabajo y bueno, por fin este año sí se ha podido hacer, pero lleva mucho tiempo cocinándose.

Ya tengo dos muchachitas que van solas y no me necesitan tanto

P: ¿Cómo lo gestionas para pasar tiempo con la familia y con tus hijas?

R: Es complicado, pero es verdad que ahora yo lo tengo mucho más fácil porque las niñas están más mayores. Pastora tiene 16 y María 12. Ya tengo dos muchachitas que van solas y no me necesitan tanto. Hombre, es importante porque están también en una edad que hay que estar. Los padres, la mayoría, no podemos estar con nuestros hijos, pero yo me organizo de una forma que cuando no estoy trabajando estoy en casa, y mi tiempo es para mis niñas, para sus necesidades, para lo que ellas necesiten, y su padre igual.

P: Ya lo tienen más que asumido.

R: Sí, para ellas ya es algo normal. Yo recuerdo el primer viaje que hizo mi hija Pastora a Gales con su colegio, que estuvo allí tres meses. Tenía 10 años y me decía que estaba cansada de consolar a las niñas porque echaban de menos a sus padres. Claro, estaba acostumbrada a que tanto su padre como yo estuviéramos lejos y que se quedase con mis padres, con los abuelos. Entonces ella lo llevaba bien, pero las otras niñas lo llevaban peor.

Alejandro Sanz está estupendo. La vida que tenemos de tanta exigencia nos puede llevar a momentos en los que perdamos un poco el control

P: Hablando de tu entorno, no sé si has visto que en las últimas semanas Alejandro Sanz ha copado numerosos titulares por hablar de sus problemas de salud mental. ¿Has podido hablar con él al respecto y sabes cómo se encuentra?

R: Yo con Alejandro estoy siempre en contacto. Es una persona maravillosa, pero bueno, a veces a los artistas nos afectan las cosas de otra manera y se nos va un poco de las manos por la vida que tenemos de tanta exigencia, que nos puede llevar a momentos o a situaciones en las que perdamos un poco el control. Pero bueno, Alejandro está estupendo, ha hecho un disco precioso y es uno de los autores más bonitos que tenemos dentro y fuera de nuestro país. Compone súper bien, tiene una melodía y una forma de cantar con la que sabe transmitir, que es lo importante. Y sí, todo muy bien, yo le veo guapo y delgado. Guapísimo.

P: Y a ti, ¿qué te anima a seguir adelante en la industria?

R: El amor que tengo por mi profesión después de tantos años, el sacrificio que conlleva y que he tenido siempre. La música a mí me salva, cantar es mi vía de escape, donde yo me desahogo, donde realmente me expreso, donde soy yo al cien por cien. Cuando canto es cuando realmente soy María y no Niña Pastori.

P: Aspiras a Mejor Álbum Folclórico en los Latin Grammy. De conseguirlo, sería ya tu sexto, ¿cómo te sientes al respecto?

R: Muy feliz. Es un proyecto muy bonito el de Raíz nunca me fui, hecho con Soledad y con Lila Downs. La verdad es que son dos artistas maravillosas, y nos hemos unido las tres para aportar la raíz de nuestras tierras. Hemos tenido suerte de salir nominadas. Ojalá lo consiga, para mí sería una maravilla.

P: ¿Crees que la esencia del flamenco puro está desapareciendo?

R: Bueno, el flamenco puro no está en su máximo esplendor, porque es una música compleja y difícil que hay que entenderla para poder valorarla. Ahora no tiene valor porque la gente no la entiende. Pero sí que hay gente en nuestra tierra, en nuestro país, que está luchando por eso. Cantaores y cantaoras nuevas y jóvenes que están aportando otras cosas y su forma de sentir el cante y la guitarra. Está teniendo mucha evolución y para mí siempre el flamenco estará en primer lugar en la música.

P: ¿Crees que la mujer ha revolucionado el flamenco?

R: La mujer siempre tenía una labor importante, no sólo dentro del flamenco, también en la música en general. Tenemos una sensibilidad distinta, una forma de ser y de sentir. Y para mí, la mujer siempre ha tenido muchísimo protagonismo en el flamenco.

P: ¿Cómo defines el género en tres palabras?

R: Alma, corazón y ritmo.

P: ¿Cómo es María más allá de Niña Pastori?

R: Soy la persona más normal del mundo entero. Me gustan las cosas normales, nada en especial. Llevo una vida tranquila, con mi familia, de estar el uno para otro, de compartir todo juntos. Una vida completamente muy normal dedicada a mis niñas, estando para ellas al máximo para que estudien y se preparen, que hoy en día toda preparación es poca.

