El 2024 ha sido un año que ha cambiado por completo al windsurfista. Los primeros meses quedaron marcados por su ruptura con Marina Ruiz , con la que inició después una guerra mediática que llega hasta día de hoy. A pesar de su paso y su - aparentemente- sanador encuentro en 'Me quedo conmigo', donde hicieron terapia con una psicóloga, l a expareja no ha logrado cerrar esa etapa en buenos términos y, a día de hoy, continúan tirándose los trastos a la cabeza.

"Este 2024 no está terminando como esperaba, y por eso he decidido cortar de raíz todo lo que no me suma. Empezando por el pelo, pero también por esos vínculos que ya no aportan nada a mi vida. Es momento de renacer y dejar espacio para lo nuevo", ha reflexionado el windsurfista, que ha decidido cortar por lo sano y despedirse de su antigua melena.