El nuevo disco de Quevedo, canción por canción: ocho colaboraciones y el dolor de una ruptura

'Buenas noches' es el nuevo álbum de Quevedo que ha visto por fin la luz este viernes 22 de noviembre

Un total de 18 canciones componen el disco del artista canario

'Kassandra', 'Iguales, 'Duro', '14 febreros' y 'Amaneció' son algunos de los temas que prometen ser un éxito

Buenas noches ya está aquí, dispuesto a convertirse en uno de los álbumes con mayor éxito del año. Quevedo es el artista que aspira a conseguirlo.

Este viernes 22 de noviembre, el artista canario ha lanzado su tan esperado álbum. Estaba previsto que viera la luz el pasado 7 de noviembre, pero decidió posponerlo como gesto hacia las víctimas que sufrieron las consecuencias de la DANA en el país.

Ahora, sus fans por fin pueden escuchar las 18 canciones en las que Pedro -su nombre de pila- ha estado trabajando durante estos últimos meses en los que ha permanecido completamente desaparecido y alejado de la música.

El disco, bajo el título Buenas noches, cuenta con ocho colaboraciones: Gran Vía junto a Aitana, 14 febreros junto a Sin Nombre, La 125 ft. Yung Beef, Halo junto a La Pantera, Mr Moondial ft Pitbull, Los días contados con Rels B, Amaneció junto a De La Rose y De La Ghetto, y Te fallé junto a Sech.

Los otros diez temas son únicamente de Quevedo y han sido bautizados por el cantante como: Kassandra, Duro -que ya fue publicado hace unas semanas-, Chapiadora.com, Por atrás, Qué asco de todo, Noemú, Shibatto, El Estribillo y Buenas Noches.

Todos ellos se unen en varios elementos: el amor, el dolor de una ruptura sentimental, el tiempo, las alfombras rojas y el sexo, mostrando su lado más real. Hay reggaeton -como es el caso de Kassandra o Los Días Contados con Rels B-, perreo -Halo con La Pantera, entre otros- o trap -La 125 con Yung Beef-. Pero, sobre todo, hay nostalgia, mucho ritmo pegadizo y varios mensajes ocultos.

'Kassandra'

Kassandra cuenta la historia de amor de un chico normal y una famosa, reflejando la diferencia entre los dos mundos. Un mensaje que se traslada en versos como: "Aunque te había visto en la tele estás más dura en persona", "No sé qué me viste, tú creciste en este ambiente, para mí todo esto es nuevo tengo que decirte", o "Acompañada siempre, pero siempre sola".

'Duro'

El perreo y el amor es lo que se repite en este tema, con versos como "A darle duro, duro, duro, duro, duro…", reflejando con varios versos su regreso a la música.

Esta fue la primera y única canción que ya se conocía del álbum antes de este viernes, ya que Quevedo realizó un show sorpresa frente a la Catedral de las Palmas de Gran Canaria hace varias semanas donde dio a conocer este hit musical y terminando así la retirada temporal que anunció en enero.

La canción fue lanzada junto a un videoclip en el que el artista ilustra su vuelta a los focos con la entrada en una alfombra roja llena de flashes hacia él.

'Iguales'

Este tema podría ser uno de los más comerciales, con frases en las que repite "sólo soy un puto heterobásico" y "todos los hombres somos iguales, solo queremo' montar un McLaren, dinero, mujere' y abdominale'".

'Gran Vía'

Esta es la primera colaboración del álbum. Junto a Aitana, trata de un amor secreto que se desarrolla en las calles de Madrid. "Yo solo quiero verte otra vez pa' que en secreto me des, en ese hotel en la Gran Vía recógeme a las 3", dice Aitana en su primer verso.

'Chapiadora.com'

El amor sigue siendo la temática principal en esta canción, en la que el artista relata la historia de una relación que se acaba por parte de ella con una infidelidad y que, "aún sabiendo tó' eso", él volvería a darla una oportunidad. "Al final tu amigo gay resultó que no era gay", dice.

'Por atrás'

En este tema, la historia es un amor que no aceptan los padres de la novia. "Tus padre' no quieren escuchar mi nombre, mami, no les mientas, solo dile' la verdad, aunque se enfaden y se te pongan borde". También habla del sexo.

'14 febreros'

Un amor adolescente no correspondido, pero que con el año paso de los años "por fin se me dio". Ese es el resumen de 14 febreros. "Llevo enamora'o de ti, bebé, desde primaria/ Pero de pequeño, ma', tú no me dabas bola/ Ahora que estamos grande y que me puse lindo/ Me está' escribiendo que tienes casa sola".

'La 125'

Esta canción sigue la estela de Por atrás. Un "amor de colegio" no aceptado por los padres de la novia en la que el sexo vuelve a ser uno de los elementos principales. "Tus padres no te dejan salir/ A mí no me dejan entrar".

'Halo'

Halo podría resumirse en un triángulo amoroso, compuesto por dos hombres -uno de ellos es su pareja- y una mujer. Quevedo cuenta la historia del chico que no es su novio pero con el que, aún así, se ve a escondidas. "Ya no está soltera/ Ahora tiene un gatito y cuando él no se entera/ Viene a verme al show con tal de que la viera/ Y sé que si me ve, se va a formar la balacera".

'Mr Moondial'

Este remix con Pitbull trata de transportar a sus fans a la década de los 2010, con esos toques pop, bajo el trasfondo de un amor secreto universitario. "¿En serio, aquí, bebé? Si nos están mirando/ Normal que tu amiga siempre te esté increpando/ Te escapas por la noche y yo siempre me hago el blando/ Le cae y en mi casa termina hiperventilando/ Dime de dónde saliste, no te había visto jamás/ Me llama cuando debería estar en la universidad".

'Qué asco de todo'

Es una de las primeras melodías del álbum que cambia radicalmente de las anteriores, fusionando la balada con el trap, en la que habla del dolor de una ruptura sentimental y de sentirse solo. "Qué asco de todo, no hay nadie alrededor/ Qué asco de todo, no me puede ir peor".

'Noemú'

La aceptación de una ruptura es el mensaje que quiere transmitir Quevedo con Noemú, narrando las dudas que surgen tras una ruptura y el no saber por qué se ha acabado ese amor. Estos versos lo reflejan: "Me duele, pero debo aceptarlo, mami, solo me queda echarme para un la'o" o "¿Fueron tus celo' o mis vuelo'? Porfa, contesta/ ¿Tu inseguridad o mi inseguridad? Contesta/ Si escucha' esto, por favor, llama y contesta".

'Shibatto'

Intentar pasar página con otra persona, pero " yo te vo'a seguir esperando" pese a que la relación ya se ha acabado. Un reggaeton de 2:20 minutos.

'Los días contados'

Es el decimocuarto track del álbum Buenas noches y marca la primera colaboración entre Quevedo y Rels B. Ambos artistas se han juntado para hacer un reggaeton y seguir en la temática de las dudas que surgen tras una ruptura sentimental. "No sé si piensas en mí cuando estás sola, si cubrirías mi espalda".

'El estribillo'

Este tema no tiene estribillo, es una de las grandes novedades del disco. ¿El motivo? El canario explica en la propia canción que es porque "prefiero imaginar tu voz cantándola/ Por eso es que le quito el estribillo".

'Amaneció'

"La "monotonía", el fin de un romance, "una historia de amor de esas que quedan solo entre tú y yo" pero que, al final, "hoy con otra amaneció". Versos como "ese tequila me despertó todos los recuerdos" y "nadie me quiere, duermo solo a este paso", reflejan el dolor de una ruptura.

'Te fallé'

Junto a Sech, la canción empieza con el estribillo, recordando algunos momentos de un noviazgo que ya acabó. "Como yo le fallé, ya yo le fallé/ Cuéntale a él que me viste en la calle/ Que estuviste a mi la'o cuando no estuvo nadie/ Me marché antes de tiempo y despué' ya era tarde/ Yo decidí volver cuando tе vi con él".

'Buenas noches'

Último hit del disco bajo el mismo título del álbum. En Buenas noches, Quevedo explica que el álbum va dedicado a una mujer. "Ya son sei' meses haciendo el disco que te prometí que te haría". También hace alusión al sentimentalismo que traslada una y otra vez en cada canción. "No quería estar triste en el disco, pero a vece' estoy sentimental". Pero es que "sin ella no soy yo", zanja el cantante.

