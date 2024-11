Los nueve meses en los que Quevedo desapareció: nuevas rutinas, ansiedad y ayuda profesional

Quevedo lanza su nuevo disco 'Buenas noches' este viernes 22 de noviembre tras más de nueve meses retirado de la música

El joven de 22 años decidió posponer el lanzamiento del álbum, que estaba previsto para el 7 de noviembre, por la DANA

Durante este tiempo desaparecido, además de terminar de componer el disco, ha intentado ver la vida de otra forma

Se acabó la espera. Este viernes 22 de noviembre llega lo que tanta gente lleva pidiendo durante meses. Quevedo lanzará su nuevo álbum, Buenas noches, tras más de nueve meses desaparecido y alejado de la industria musical. Así lo ha anunciado en la madrugada de este jueves en un directo de las redes sociales.

La publicación del disco estaba prevista para el pasado 7 de noviembre -el número 7 es su favorito-, sin embargo, debido a las devastadoras consecuencias de la DANA que arrasó parte el país el pasado 29 de octubre, decidió posponerlo. Ahora, el cantante canario regresará por todo lo alto.

Un total de 18 canciones son las que componen Buenas noches. Nombres como el de Aitana, Pitbull o Yung Beef figuran entre las colaboraciones. Uno de esos hits ya se ha estrenado y lo bautizó como Duro. Sus fans están deseando escuchar el resto y lo que el cantante lleva guardándose todo este tiempo. Lo que tanto lleva cosechando durante este año en la sombra. Una etapa que no ha sido fácil para Pedro -su nombre de pila- y en la que ha intentado tomarse la vida de otra forma. Y es que la fama le llegó tan de golpe que no supo cómo enfrentarse a ella y cómo afrontar el caos del día a día.

"2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer". Ya lo decía Quevedo en su tema Ahora qué. Una promesa que terminó haciéndose realidad en enero de este año, cuando anunció que se tomaría un descanso de la industria. Su retiro temporal. "No soy una máquina, necesitaré hacerlo para poder sacar un álbum (...). Ha sido un año increíble y yo sé que todos se estaban preguntado lo típico, lo de la frase '2024…' y todo eso. Bueno, tenía que hacer lo que tenía que hacer, ahora lo he terminado y toca darme unas vacaciones, gente. No esperen nada de mi parte. Con este directo quería despedirme de ustedes, darles las gracias por lo que han hecho conmigo", explicaba el canario en un directo de Instagram.

Desde entonces, nada se supo de él. Eliminó sus fotos de la red social donde acumula más de 3,4 millones de seguidores -ahora sólo quedan dos publicaciones- y desapareció como había avisado. ¿El motivo de su impasse? Tomarse un descanso, pasar tiempo con su familia en su tierra, Gran Canaria, volver a conectar consigo mismo y componer sin presión. Para ello ha necesitado ayuda profesional y adaptarse a nuevas rutinas. Eso sí, las ansiedades y los miedos han seguido ahí, aunque poco a poco han menguado.

"Creo que tengo ansiedad…, ansiedad por quitarme ya este peso de encima", confesó a principios de este mes el intérprete de Quédate a El País.

Una ansiedad que se debe al peso que sostiene por el lanzamiento de Buenas noches. Por cómo lo aceptará el público y qué visión tendrán del mismo. Pero, sobre todo, por "volver, estar de vuelta".

Quevedo fue el artista que más discos vendió en España en 2023, lideraba las listas mundiales de reproducciones en Spotify y tenía casi 40 millones de oyentes mensuales. Cifras escandalosas para un joven que, como quien dice, acababa de hacer sus pinitos en la música. De ahí que quisiera "un descanso", tal y como confesó a la revista Forbes el pasado mes de septiembre. "Yo sólo quería un descanso. Después de un año y medio sin parar un solo día no había tenido tiempo para vivir, para ser yo, para tener experiencias nuevas y poder contarlas. Necesitaba perspectiva, otro punto de vista". Y regresó a sus orígenes. A su realidad antes del éxito.

El artista volvió a Gran Canaria, ha trabajado en el nuevo disco, ha pasado tiempo con sus padres, su hermana, sus amigos y también consigo mismo. Y como su nuevo aspecto físico ha reflejado, ha vuelto a hacer deporte. Ha perdido peso y se ha escrito mucho al respecto. "El cambio es notorio y no pretendo que nadie diga nada (...). Toda la vida he sido deportista. Siempre he jugado al fútbol y al baloncesto, pero lo dejé por la música. No tenía tiempo por los conciertos y las giras y también dejé de cuidar mi alimentación. Hace un año decidí retomar el deporte y cuidarme con la comida y me ha sentado bien, tanto para el físico como para mi cabeza".

Pedro entiende el revuelo mediático que se formó a raíz de su cambio, sin embargo, considera que si de algo tiene que dar explicaciones es de su música, no de su físico. "Yo no voy a engañar a nadie: me veo mejor y me gusta. Me encanta verme así, atlético y con confianza en mí mismo. Pero no creo que sea algo a lo que haya que darle demasiada importancia. Yo hago música y no estoy aquí para que me juzguen por mi imagen. Y si el día de mañana me dan ganas de dejar el deporte y volver a comer como me dé la gana, no debería haber repercusión", zanjó al respecto a El País.

Este tiempo de desconexión también le ha servido "para volver a poner mi cabeza en orden y decir: vale, puedo seguir para adelante con todo esto, que es lo que he querido siempre. No tengo por qué estar estresado ni sufriendo por hacer lo que me gusta", aseguró.

Asimismo, la ayuda profesional le ha venido bien para intentar manejar sus problemas. "Cien por cien. Hubo mucho tiempo que no estuve yendo, pero no hace tanto he vuelto a retomarlo. Es algo que también necesitaba. Todo el mundo necesita ayuda profesional para gestionar las cosas. La vida no es perfecta, siempre hay cosas que pasan, cosas que te desestabilizan por momentos", puntualizó.

También saber adaptarse a nuevas rutinas le ha devuelto la paz y tranquilidad que necesitaba. "Intento llevar una vida más ordenada, levantarme más temprano, hacer más cosas durante el día, aprovechar las horas de sol...", narraba al citado medio.

Tiene claro que Canarias es su lugar. Su sitio. Y le "encanta" quedarse allí. "Disfruto de comer con mi madre, de sacar al perro con mi hermana… de esas cosas cotidianas. Creo que es importante tener gente cerca que te baje a la tierra todo el rato. A mí no me gusta que me rían las gracias cuando no tienen que reírmelas. No busco el aplauso", explicó a la revista.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail