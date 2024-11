José Marchá asegura que tiene un catálogo con sus cuadros realistas con el que puede demostrar que él pintó un plátano con una cinta adhesiva. "Tengo más, como el huevo frito, unos ajos... diferentes cuadros y temas pero con la cinta americana me gusta mucho porque tiene dificultad y tiene el relieve. Algunos temas son con celofán", explicaba.

Sobre el cuadro del plátano, Marchá confesó por qué no está a la venta: "No lo quiero vender porque lo tengo para el museo que me están haciendo en mi pueblo de Jaén", explica. En 'TardeAR' veíamos con él la obra, que guarda mucha similitud con la subastada por seis millones.