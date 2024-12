Dos años después de ‘Cuatro chavales’, álbum que consolidó definitivamente a Calorina Durante, el cuarteto formado por Diego Ibáñez, Martín Vallhonrat, Juan Pedrayes y Mario del Valle regresa con ‘Elige tu propia aventura’. Un disco que, según sus palabras, ha sido más ambicioso en todos los niveles que los anteriores. Algo que no impide que se siga reconociendo a ese grupo de los inicios, pero que sí ha hecho que sus nuevas canciones sean más melódicas y con un sonido más exigente. Además, en él hay una sorpresa: Rosalía colabora en uno de los temas.

Respuesta: Teníamos una intención de probar a componer y producir las canciones de manera diferente. Esa es la única aventura consciente que hemos tomado con respecto a este disco: ser más exigentes con el sonido, un compromiso más directo con qué necesita cada canción, con darle espacios a los arreglos… es decir, hacer mejores canciones. Y si hay alguna que no aporta nada, desecharla.

R: Hemos salido de España, pero no ha habido una búsqueda de inspiración en sonidos de otros lados. El salir de nuestra zona de confort y dejar de hacer canciones en nuestro local de ensayo de la misma manera que hemos hecho siempre y con el mismo equipo nos ha ayudado a hacer las cosas de manera diferente. Creo que es más ambicioso. Pero lo que más nos ha servido ha sido para grabar el disco a Inglaterra, donde curramos con Ali Chant. Él está acostumbrado a trabajar con grupos de otros países, por lo que es diferente a lo que se hace aquí. Si haces el disco con los mismos productores que hace el resto del país, vas a sonar similar. Aunque creo que el disco no es la panacea, pero es lo que buscábamos.

R: A nivel de estructura no creo que nadie escuche este disco y piense que no es Carolina Durante. Es súper reconocible. No es Dover haciendo el disco africano.