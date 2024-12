"No sabéis lo que ha sido preparar esto. Os quiero dar las gracias por estar aquí en esta noche especial para mí; hemos querido ponerle todo el corazón, esfuerzo, sacrificio y el tiempo que no teníamos para cerrar esta etapa de la manera más elegante que se nos ha ocurrido, que era una boda ", ha explicado al inicio de esta velada, construida como un relato sentimental.

Más de 16.000 personas según cálculos de su oficina, el formato completo, no han querido perderse la cita especial en el viejo Palacio de los Deportes de Madrid, a solo unos días de que cambie su denominación por la de Movistar Arena, para cantar con ella grandes éxitos como 'Las 12', 'Música ligera' o, cómo no, 'Madrid City'.

"Ha sido el álbum con el que más he conectado y en el que me he sentido más involucrada porque las letras de las canciones y las historias son mías, por las producciones y por esa estética que me encanta, un poco vintage, un poco de los años 70, tan femenino a la vez, que es algo que llevaba persiguiendo hacer mucho tiempo", celebraba en una entrevista con EFE.