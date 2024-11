Ana Mena anuncia que se retira de los escenarios durante un tiempo tras su concierto en el Wizink Center de Madrid

Tras un año frenétic o en el que la malagueña no ha parado, la cantante ha anunciado que se toma un descanso a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Después del 22 de diciembre me tomaré un pequeño descanso que creo que necesito para crear lo siguiente y dar lugar a otros proyectos que me encantan”, explicaba en el comunicado.

La decisión llega en este momento porque “no he tenido tanto tiempo ni la calma de sentarme a explorar como me hubiera gustado, así que creo que ahora toca eso y también me emociona mucho”.