El creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, ya supuso que surgiría un debate acerca de la inclusión de la jugadora 120, Hyun-joo . Pero ya no ha sido tanto por incluir un personaje trans, sino porque en la serie es interpretado por un hombre cisgénero, en vez de por una una mujer trans. Eso ha levantado ampollas, y provocó que, antes del estreno de la segunda temporada, mucha gente pusiera el grito en el cielo. ¿Por qué no se había contratado a una actriz trans , volviendo a relegar a este tipo de personajes a un ‘hombre con peluca’? Pero Dong-hyuk tenía la respuesta a esta pregunta, y es una que nos resulta descorazonadora.

Park Sung-hoon es uno de los actores más famosos de k-drama en Corea del Sur. Sobre todo gracias a su papel de antagonista en una de las series más famosas del país, ‘La reina de las lágrimas’. Fue tal su relevancia que el propio actor tuvo que hacer un llamamiento para que parara la campaña de odio hacia él. "Gracias por amar nuestra serie y gracias por odiar a Eun Song. Puedes odiar a Eunsong, pero por favor no me odies a mí”, pidió en el programa 'Quiz on The Block’. “Realmente estoy recibiendo mucho amor, pero también estoy recibiendo mucho odio”.