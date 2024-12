El fenómeno de 'El juego del calamar' provocó un dilema a la hora de decidir darle una nueva temporada

“Perdí seis dientes durante el rodaje de la primera temporada”, ha confesado su creador Hwang Dong-hyuk

Recuperar el dinero no recibido fue uno de los alicientes del equipo técnico y humano para aceptar una segunda temporada

Si ha habido un éxito impredecible en estos últimos años, ese ha sido claramente ‘El juego del calamar’, la serie coreana de Netflix. Creada por Hwang Dong-hyuk, se convirtió en la punta de lanza de la ficción coreana en el mundo occidental, uniéndose a la fiebre generada por la película ‘Parásitos’, que ganó el Oscar a Mejor Película en 2019. A partir de ahí, Netflix adquirió los derechos de un sinfín de k-dramas y consiguió monopolizar el mercado. La cultura coreana está de moda, así que la segunda temporada de la serie que lo inició todo llega en mejor momento que nunca.

No siempre estuvo en los planes de Dong-hyuk escribir más episodios de la exitosa serie, y así lo dejó claro en numerosas entrevistas. Pero una de las razones por las que decidió revisitar su particular universo, fue por el poco dinero que vio de la serie, pese a ser un éxito planetario. “Aunque la primera temporada fue un gran éxito mundial, sinceramente no gané mucho con ella. Así que hacer la segunda temporada me ayudará a compensar el éxito de la primera”, explicó en una entrevista para la BBC. “No me he hecho rico, pero tengo dinero suficiente para poner comida en la mesa. No es que Netflix me vaya a pagar una prima por el éxito. Netflix me pagó lo que acordamos en el contrato”.

Y es que, cuando comenzó a desarrollar la serie, Dong-hyuk estaba en un momento económico muy malo. “Mi madre se jubiló de la empresa para la que trabajaba y yo estaba trabajando en una película, pero no conseguí financiación. Así que no pude trabajar durante aproximadamente un año. Tuvimos que pedir préstamos mi madre, mi abuela y yo”, relató a The Guardian. Fue tal el estrés del rodaje que llegó a perder hasta seis dientes por el camino. Pero con esta segunda temporada (y una tercera ya confirmada), pretende conseguir todo el dinero que no consiguió al lanzar la ficción en 2021. Y sí, tiene mucho más que contar. Porque el juego tiene muchas más ramificaciones de lo que pensábamos en un principio.

Pero él no era el único que no veía clara una continuación de la historia. El protagonista, Lee Jung-jae, no captó hasta qué punto le había afectado la serie hasta que tuvo que volver al set para rodar la segunda y tercera temporada. “No sabía realmente si iba a volver a interpretar a Gi-hun. Así que cuando lo supe, tuve sentimientos encontrados. Aún recuerdo el primer día que puse un pie en el set de rodaje, en el arena, para la producción de la segunda temporada. Y cuando abrí la puerta para entrar, sentí terror”.

“Todos los recuerdas de la primera temporada, jugando esos juegos con mis compañeros de reparto, todo volvió a mí”, recordó en una entrevista para TotalFilm. “Podía sentir el trauma de Gi-hun una vez más. Esos recuerdos no dejaban de venir a mi mente, como grandes y gigantescas olas. Y yo no dejaba de pensar, ‘wow, estoy de nuevo en este set’. Fue un momento y una sensación que nunca voy a olvidar en mi vida”. Gracias a su interpretación, Lee Jung-jae fue nominado a los Globos de Oro y ganó tanto el Premio Emmy como el del Sindicato de Actores. Un hito para un intérprete coreano.

¿Qué esperamos de la segunda temporada?

La segunda y tercera temporada de la serie han sido rodadas en paralelo, por lo que el rodaje se ha demorado durante casi un año. Incluso trayendo polémica por algunas escenas, como una en particular en el aeropuerto de Incheon, en Seúl. Varias personas, trabajadores del aeropuerto, pusieron una queja formal debido al trato que recibieron por parte del equipo de ‘El juego del calamar’. “No dejaba de ser detenido por el equipo de ‘El juego del calamar 2’ mientras iba a usar las escaleras mecánicas en el aeropuerto de Incheon. Y un miembro del equipo me ordenó que me fuera de muy malas maneras”. Para una cultura como la coreana, en la que la educación y el respeto son pilares fundamentales, las buenas maneras siempre son un básico en las relaciones entre ellos. Así que esta queja provocó que la propia Netflix tuviera que emitir un comunicado de disculpa.

En esta segunda temporada, no solo regresa Lee Jung-jae, sino también los miembros del reparto original Lee Byung-hun, Wi Ha-joon y Gong Yoo. Además de la incorporación de cuatro nuevas caras: Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon y Yang Dong-geun. Y aunque a su creador le costó dar con la historia a contar en estos nuevos episodios (y las negociaciones con Netflix fueron difíciles), consiguió crear todo un mundo de posibilidades, y que podremos descubrir a partir del próximo 26 de diciembre. "Por supuesto que sentí cierta presión para crearla, porque sabía que había una enorme expectación ahí fuera. No planeé en detalle que habría una segunda temporada. Sin embargo, sí tenía en mente que si alguna vez había una segunda temporada, tenía esta idea de qué historia contaría; pensé que sería la historia de Gi-hun apartándose de donde estaba al final de la primera temporada y volviendo a los juegos para poner fin al bucle”, explicó recientemente a The Hollywood Reporter.

Así que en esta nueva tanda de episodios, nos espera más acción, más violencia y más metáforas sobre la eterna lucha de clases en la Corea actual, además del debate sobre los problemas endémicos de deudas que afrontan los coreanos a día de hoy.

