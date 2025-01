Ya iba siendo hora que tuviera un reconocimiento así. Sobre todo después de colocarse como segunda actriz más taquillera de la historia (solo superada por Scarlett Johansson), y ser protagonista en dos de las tres películas que más dinero han recaudado. ¿Cómo no vas a reconocer esta carrera tan increíble? Así que, cuando ha subido a recoger su Globo de Oro por ‘Emilia Pérez’, hemos sentido esa victoria como nuestra. Lleva acompañándonos tanto tiempo que es imposible no alegrarse por ella. Y durante su discurso, nos ha recordado a aquella victoria de Halle Berry en los Oscar por ‘Monsters ball’. Un discurso repleto de emoción y de lágrimas.

Precisamente Saldaña ha valorado tanto este proyecto por el idioma en el que estaba rodado. “El primer idioma en el que me hablaron, me cantaron y me quisieron fue el español. Me convierto en una persona distinta. Utilizo tonos diferentes de mi voz cuando hablo en español. Así que fue maravilloso. Fue como volver a casa.”, explicó a Vanity Fair. Por delante, tiene pendiente de estreno las siguientes tres películas de ‘Avatar’ y ‘Elio’, la nueva historia de Pixar. Zoe Saldaña va a seguir con nosotros durante mucho tiempo, y deseamos volverla a ver actuando (y ojo, rapeando) en español.