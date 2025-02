A Dani Santos le preocupa no haber sido el protagonista de una sola gala, por eso anda preguntando a los repescados sobre su imagen fuera de la casa

José María Almoguera ha revelado que su propósito en el programa es lavar su imagen, aunque intenta mantener un supuesto romance para seguir en el juego

Sigue en directo en Mitele todo lo que sucede en la casa de Guadalix durante las 24 horas

A Dani Santos lo que le preocupa no es estar siendo visto como un concursante silencioso. Se lo dijo Alex Ghita y estuvo un rato preguntando a Manuel Cortés si está dando esa imagen fuera. Todos protestan cuando alguien que llega a la casa da información del exterior, pero luego la demandan con frecuencia. Dani preguntando cómo se le está viendo es casi peor que Manuel respondiendo, entre otras cosas porque estaría dando una opinión personal, no una información. Pero a Dani le preocupa otra cosa, y es que haya pasado otra gala sin ser protagonista.

El único vídeo destacable de Dani Santos visto en el Límite 48 horas es aquel donde vacila a María Jesús Ruiz e intenta que quede bien claro lo feo de llamar “choni de cloaca” a Lucía Sánchez. Siempre actúa igual, subrayando aquello que puede perjudicar a los rivales. Incluso si no lo son, como es el caso de la ganadora de la primera edición de GH Dúo. En su primera edición de Gran Hermano le preguntaba a Pepe Flores por su afición taurina, sabiendo del rechazo que eso podía despertar en parte de la audiencia. Pepe se llevó el maletín y sigue siendo mi ganador preferido en los 25 años de este reality, mientras que Dani Santos aparece cíclicamente en nuestras vidas para hacer siempre las mismas cosas. Entre otras, no ser el protagonista casi nunca.

Vanessa causa baja en el proceso de repesca

Por una puerta salieron María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez, mientras por otra entraban Alex Ghita y Manuel Cortés. Estaba previsto que este cambio de cromos fuera de tres por dos, como en las ofertas del supermercado. Al final Vanessa Bouza decidía no optar por la repesca y lo hacía cuando la audiencia ya llevaba dos días votando. No sé cómo ni por qué le siguen dando minutos a dos estafadores como ella y Javier Mouzo. Son cantantes, pero en sus ratos libres autores y protagonistas de sus intragables sainetes. Ayer tocaba que ella tuviera celos de Daniela Cano. ¡Qué casualidad tenerla en plató! Prefiero no pensar cuál será el próximo invento, pero puedo esperar cualquier cosa.

Tenemos solo dos candidatos a la repesca que han aterrizado en la casa con idéntico propósito que las “reinas” María Jesús y Lucía. Básicamente para meter el dedo en el ojo a algunos concursantes. La cosa vuelve a estar equilibrada porque María Jesús apuntó más a los famosos y Lucía a los conocidos. Idéntica división se da entre un Alex claramente posicionado con el grupo de Frigenti y un Manuel que siempre estuvo del otro lado. Si bien anoche quienes se posicionaron fueron los concursantes que no han dejado de serlo todavía. Como era de esperar, a favor de que no sea repescado Alex Ghita estuvieron Marieta, Dani Santos, José María Almoguera, Sergio Aguilera y María Sánchez. Eso quiere decir que Miguel Frigenti, Romina Malaspina, Maica Benedicto y Óscar Landa prefieren que no se quede Manuel Cortés.

A destacar que Frigenti echó en falta una tercera vía, como la opción “ninguna de las anteriores” en las encuestas. Por el sería mejor que no se quedase ni uno ni otro, algo que no dijo nadie más, pero estoy seguro de que estaría en mente de la mayoría. Un nuevo concursante o un repescado incrementa el número de rivales, y eso no le agrada a nadie. Es cierto que el repescado se volverá a convertir en concursante de pleno derecho cuando hayan pasado apenas 35 días desde el comienzo del encierro. Es poco tiempo para volver, de hecho, Manuel ha pasado tan solo cinco días fuera. Pero no debemos olvidar que hubo una baja el jueves pasado. Javier abandonó por segunda vez, una en cada reality. Me da a mí que la orquesta Carpe Diem tiene la Yenka en su repertorio (“izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres…”).

”Ya llegan los repescados, ya llegan los repescados…”

Alex Ghita y Manuel Cortés metieron un poco el dedo en el ojo a aquellos que eran sus compañeros, como digo. Bien es cierto que parecían más interesados en ponerse zancadillas entre ellos, no en vano solo puede quedar uno. Sorprende más que María Jesús y Lucía se emplearan con tanto esmero en el navajeo entre ellas. En la casa ya no se echaban cuentas, pero anoche llegar a plató y volver a refulgir los puñales fue todo en uno. La noche estuvo tan calentita en la casa y en plató que no pude por menos que reclamar una solución posiblemente más divertida: la lucha en el barro. Detesto los gritos y peleando en el barro se guardan energías manteniéndose en silencio.

A pesar de los esfuerzos empleados, ni las ganadoras de ediciones anteriores ni los candidatos a la repesca tuvieron mucho éxito. Nada que ver con la maestría que demuestra Miguel Frigenti moviendo el avispero. Su verbo florido se ha revelado como el método más eficiente para hacer despertar concursantes. No hay nadie tan hábil como él a este lado del Misisipi. Tanto es así que igual no es una estrategia inteligente. Tengo dicho que algunos se lo deberían agradecer porque si no es por él seguirían siendo una incógnita a despejar. Entiendo que lo hace porque se aburre y le bulle la sangre en las venas al ver tanta pasividad.

Sergio Aguilera lo explicó bien el otro día. Trabaja en el campo y no tiene un sueldo fijo, le viene mejor que bien tener estos ingresos y, es sabido, que cuántas más semanas permanecen en el juego más van ganando. Por eso se enojó tanto con Maica Benedicto cuando lo metió en la lista de nominados. También por eso intenta mantenerse en un discreto segundo plano. Su plan es estar sin hacer nada. Resistir todo lo posible, pero evitando cualquier esfuerzo para conseguirlo. Meterse en un charco no le beneficia, según su concepto del juego. En este caso no fue Miguel Frigenti sino Romina Malaspina quien le sacó de su letargo.

Si no es por concursantes como Miguel o Romina la casa seguiría siendo la aldea del arce, un aburrido remanso de paz. La intervención de Romina en este caso fue proverbial porque no solo nos dejó ver a otro Sergio, también pudimos comprobar que es de mecha corta. Bastó con que le llamara “tontito” y le sacase el dedo para que el amable Sergio, el más sonriente y pacífico de la casa, se convirtiese en un macarra. Quejarse de que le digan “tontito” cuando él respondió diciendo que Romina está “podrida por dentro” es de una desfachatez sin límites. No me escandalizan las cosas dichas por Sergio. Soy de Carabanchel y he presenciado alguna discusión en el autobús (línea 118) de tono mucho más elevado. Pero es que, ¡por lo más sagrado¡ que solo le dijo “tontito”.

¿Lavado de imagen?

Como espectadores podemos compensar que los concursantes rivales no le agradezcan a Miguel Frigenti y Romina Malaspina el bien que está haciendo al despertarles de su letargo, sacando el carácter a las dos marías (María Sánchez y Marieta), poniendo nervioso a Dani Santos o mostrando al Sergio Aguilera más macarra y faltón. A quien no le van a descomponer la figura es a José María Almoguera porque él ha venido con un propósito claro y no va a permitir que nadie se lo desmonte. Solo él puede hacerlo, y ya se le ha visto el truco, como a los malos magos. Sin pretenderlo, lo ha dejado escapar, aunque rectificase de inmediato. Gracias a su error, ahora ya sabemos qué ha ido a hacer José María Almoguera en GH Dúo: lavar su imagen.

Sabemos más, y es que su misión ha terminado, por lo que en ese sentido nada le ata al programa. Por eso ha estado diciendo que le daban ganas de abandonar, aunque no lo hará porque ahora tiene que mantener en pie de la forma más firme posible su supuesto romance, o lo que sea, con la jerezana. José María metió así la pata: “Yo ya he lavado mi… bueno, no es que haya lavado mi imagen, pero…” No era necesario que siguiera, ya había dicho suficiente. Una vez lavada su imagen la misión está cumplida. ¿Y cómo lo ha conseguido? En su mente le ha salido bien, pero ha trascendido que esa cara de niño bueno al que le molestan los gritos y reclamara decoro en las discusiones estaba haciendo todo eso para lavar su imagen. Discúlpenme, pero lo de pacificador no se lo ha creído nadie.

Moleskine del gato

No quiero insistir mucho, pero la distancia entre un concursante de altura, como Miguel Frigenti, y casi todos los demás se nota mucho cuando una de las cosas más destacables de la gala de anoche es que en plena sala de expulsiones, esperando la salvación de Sergio, se le ocurra pedir a su novio que compre lo del sarro para la perrita en un famoso market place de internet. Mucho más destacable que cualquier cosa dicha por María ‘la jerezana’ en mes y pico.

Los porcentajes para la repesca estaban así tras causar baja María Vanessa: 53 % y 47 %. Cuando todavía eran tres había uno más destacado: 57 %, 33 % y 10 %.

Y los porcentajes ciegos para la expulsión estaban así antes de salvarse Sergio Aguilera: 45 %, 24 %, 26 % y 5 %. A ‘sorpasado’ el tercero al segundo. Comparto la impresión de Frigenti, pero yo le pongo nombre a los tres primeros. El porcentaje mayor es de Dani Santos y Romina Malaspina ha superado a Miguel Frigenti tras su discusión con Sergio Aguilera.