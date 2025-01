Muere David Lynch, director de 'Twin Peaks' y 'Mulholland Drive', a los 78 años

La triste noticia de su muerte ha sido difundida por su familia en un comunicado a través de las redes sociales: "Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista, David Lynch. Agradeceríamos algo de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, 'Mantén tu ojo en la rosquilla y no en el agujero'. Es un día hermoso con sol dorado y cielos azules todo el camino", han indicado en Facebook.

El cineasta cuatro veces nominado al Oscar reveló en agosto que estaba confinado en su casa debido a un efisema y admitió que no estaba seguro de si alguna vez volvería a dirigir después de que le diagnosticaran la enfermedad pulmonar, que causa dificultad para respirar. En una entrevista con ' Sight & Sound ' en agosto, el estadounidense dijo que contrajo la enfermedad "por haber fumado durante tanto tiempo".

El director fue sincero al decir que su amor por los cigarrillos lo puso en esta posición: "Fumar era algo que me encantaba, pero al final, me afectó". Lynch hizo referencia en ese espacio a su proyecto animado, llamado 'Snootworld', que fue presentado y finalmente rechazado por Netflix. Su proyecto más reciente antes de sus problemas de salud fue el resurgimiento de su serie 'Twin Peaks' para Showtime en 2017. Otros proyectos emblemáticos de Lynch, además de Blue Velvet (1986), Mulholland Drive (2001) y Twin Peak (1990), incluyen 'Eraserhead' (1977), 'The Elephant Man' (1980) e Inland Empire (2006).