“Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y artista David Lynch. Agradeceríamos un poco de privacidad en estos momentos. Hay un gran vacío en el mundo ahora que ya no está con nosotros”. Así ha anunciado la familia del mítico director s u fallecimiento este 16 de enero de 2025 . “Como él diría: ‘mantén la vista en el dónut y no en el agujero’. Hace un día precioso, con un sol dorado y cielos azules en todas partes ” .

"Siempre admiré a George. George es un tipo que hace lo que ama. Y yo hago lo que amo. La diferencia es que lo que ama a George genera cientos de miles de millones de dólares,” explicó muchos años después. Aunque se debió quedar con la espina clavada, ya que tras rechazar al Imperio y a la Alianza Rebelde, dio el salto a Arrakis para su incomprendida ‘Dune’ . Un sonoro fracaso que le alejó para siempre de los grandes estudios. Pero no todo fue negativo… porque conoció a Kyle Machlachlan. Junto a él hicieron esa obra maestra turbia, onírica y pesadillesca que es ‘Terciopelo azul’ (donde conoció a Laura Dern, otra de sus musas), y la gran serie de la historia de la televisión: ‘Twin Peaks’ .

A principios de los 90, medio mundo se paralizó para responder a una pregunta: ¿quién mató a Laura Palmer? No solo triunfó en Estados Unidos, sino también en España, con especiales televisivos para descifrar todos los enigmas de la serie. Una ficción que sentó las bases para otras series que vendrían después como ‘Expediente X’ o ‘Perdidos’. Misterio, surrealismo, un poco de culebrón y una música legendaria que crearon una experiencia única, que el propio director recuperó casi tres décadas después con una tercera temporada increíblemente metafórica, pero que elevó a la serie a un estatus de culto inalcanzable.

El problema es que Lynch nunca se llevó bien con Hollywood. Nunca entendió bien el star system que le rodeaba, y poco a poco se fue complicando más y más sacar una película adelante. Pese a que el director confirmaba que no estaba retirado, los proyectos no llegaban (salvo esa tercera temporada de ‘Twin Peaks’ o algunos cortometrajes experimentales). Hasta que la salud se interpuso en su camino. “Sí, tengo un enfisema como consecuencia de fumar durante muchos años. Tengo que decir que he disfrutado mucho fumando y amo el tabaco -su olor, encender cigarrillos con fuego, fumarlos- pero hay un precio que tengo que pagar por este disfrute y el precio es un enfisema", explicó en un comunicado.