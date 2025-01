En 1972, firmó un contrato con Columbia Records portando ya la vitola de “The next big thing” y lanzó su álbum debut, "Greetings from Asbury Park, N.J." (1973), seguido de "The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle" (1973). Aunque ambos trabajos recibieron sendos elogios de parte de la crítica músical por su lirismo y energía, no alcanzaron un éxito comercial demasiado reseñable. Sin embargo, estos primeros álbumes sí que consiguieron sentar las bases de lo que sería su obra maestra: "Born to Run".