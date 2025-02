Fani Carbajo sufre un accidente junto a su hija Victoria: ''Me he quedado blanca''

Fani Carbajo se ha caído por las escaleras junto a su hija

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cuenta lo ocurrido a través de sus redes sociales

Tras una dura semana en la que Fani Carbajo tuvo que revivir su historia con Christofer en su entrevista en '¡De viernes!', la que fuera concursante de la primera temporada de 'La isla de las tentaciones' ha tenido un gran susto junto a su hija, Victoria.

Fani cuenta, a través de sus redes sociales, que ha sufrido un accidente al caerse por las escaleras con su hija en brazos: ''Por mis fobias y mi miedo a los ascensores, que ya sabéis que yo subo y bajo las escaleras andando...Cuando hemos terminado en la 'Fashion week', hemos llegado a casa, he subido las escaleras con la niña en brazos, me he tropezado y me he caído''.

''Me he quedado blanca y he dicho, vámonos a urgencias, y nada, aquí estamos. Está bien, no ha perdido el conocimiento, no ha vomitado, le han puesto para medirle las pulsaciones. No subáis y bajéis escaleras con bebés en brazos porque mirad lo que me ha pasado a mi'', explica la televisiva.

Ya en casa, Fani ha actualizado el estado de su hija a través de otro vídeo: ''Victoria está bien, jugando, no tiene nada, ha estado en observación dos horas. Ha sido más el susto de la madre, como todas las madres somos muy dramáticas, enseguida nos pensamos lo peor y nos ponemos en lo peor''.