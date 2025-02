Álvaro Escassi ha confesado en '¡De viernes!' cómo está afectando su participación en 'Supervivientes' a su relación

El jinete ha reconocido durante su entrevista que quiere casarse con Sheila pero no tener hijos: "Ella tampoco quiere, así que estupendo"

María José Suárez da su opinión sobre la participación de Álvaro Muñoz Escassi en 'Supervivientes 2025'

A falta de tan solo dos semanas para convertirse por segunda vez en superviviente, Álvaro Escassi se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para hablar sobre cómo enfrenta su nueva etapa en el reality por excelencia de Telecinco y para explicar cómo ha afectado la noticia a su relación con Sheila Casas.

Álvaro, que se confiesa muy enamorado de Sheila, le ha reconocido a los colaboradores del programa que la abogada no se ha tomado del todo bien su participación en el concurso: "Nos lo hemos tomado los dos regular, pero yo tenía que hacerlo, ella es muy profesional y lo entiende. Me pongo en su pellejo y es muy difícil para ella, que su novio se vaya a 'Supervivientes' le cuesta, y más ahora que estamos en un momento tan feliz. Ella prefiere que me quede, a mí me gustaría llevármela en la maleta".

El jinete ha contado que la vida al lado de la hermana de Mario Casas está siendo un sueño: "Sheila es muy hiperactiva, muy valiente, me lo paso muy con ella, todo el día pasan con ella y no me hace falta otra cosa. No voy buscando nada, con ella lo tengo todo". Y es que Escassi está convencido de que "no va a volver a meter la pata" como en relaciones anteriores y Sheila va a ser la definitiva: "Me gustaría casarme con ella".

Así afronta Álvaro su segunda aventura en 'Supervivientes'

Esta es la segunda vez que Álvaro Escassi se enfrenta al reality de supervivencia. El jinete ya participó en el formato hace 16 años teniendo que abandonar tras 11 semanas de concurso por una lesión. En esta ocasión, el andaluz viaja a Honduras con otra mentalidad: "Ya sé a lo que voy, ahora me lo voy a tomar con más calma. Como soy un poco hiperactivo, siempre quería hacerlo todo, esta vez voy con otra mentalidad.

