"Para Sam Wilson es importante primero mostrar su lado humanitario y solo utiliza la fuerza bruta como última baza", explica el actor. El primer 'Capitán América' negro y un nuevo 'Falcon' latino, con los que Marvel ha decidido lanzar un mensaje al mundo sobre valores muy importantes. "Sé que va a tener un impacto gigante para el mundo, para la identidad y el honor de ser latino. Me dio tanto orgullo porque ni me lo imaginaba", añade el actor Danny Ramírez.

"Un niño que ve hoy en día un 'Capitán América' negro dice 'ah vale', no se sorprende. Es muy diferente", añade Mackie. En esta nueva entrega, aunque fiel a la saga, hay un gran acercamiento a la actualidad. "Los super poderes son muy reales". "No hay dragones ni alienígenas, es más un thriller político", comentan ambos protagonistas de 'Captain America: Brave New World'.