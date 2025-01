Tras la conmoción inicial, Smith regresó diez minutos después de la caída para calmar los ánimos del público brasileño. "Hola a todos, lo siento mucho, tenía muchas ganas de venir aquí. Es un país y una ciudad tan bonitos. Siempre he pensado que lo más bonito es la gente. Todos han sido tan pacientes. Por desgracia, he enfermado y el médico me ha dicho que no debo terminar el concierto . Así que tendremos que pensar en algo. Me siento muy mal ", explicó en ese momento la cantante.

"Me gustaría cantaros una cancioncita. Por favor, perdonadme. Esta pequeña canción trata de las pruebas por las que hemos pasado, pero también de la esperanza, y quiero cantárosla con mucha gratitud", continuó, antes de dar paso al tema 'Wing', del álbum 'Gone Again'. Acto seguido entonó a capella junto a los asistentes su tema más famoso, 'Because the Night', para dar por concluida la presentación. No se ha podido confirmar si la cantante fue hospitalizada posteriormente, aunque la organización ha asegurado que la segunda función del espectáculo, prevista para este jueves, se celebrará.