Dolly Parton nació en 1946 en el estado de Tennessee, sus padres ya tenían tres hijos y tras ella llegaron al mundo ocho más

La inigualable cantante de country llevará su vida al escenario en 'Dolly: An Original Musical' que se estrenará en 2026 en Nueva York

Cómo lidiar con un marido súper crítico, según Dolly Parton: "Una vez grabé una versión de 'Escalera al cielo' y me preguntó si no había hecho 'Escalera al infierno'

El 19 de enero la cantante de country Dolly Parton (1946) cumplió 79 años, una edad que no aparenta en absoluto, siempre radiante e imparable. Tanto es así que ha anunciado que está preparando el montaje de un nuevo musical para llevar su vida al escenario. En 2026 estrenará Dolly: An Original Musical en Broadway, Nueva York. Es una oportunidad para conocer de cerca a los hermanos y hermanas de Dolly Parton y su humilde infancia, una familia que siempre le apoya y lleva en su corazón cada día. En Uppers te contamos todos los detalles.

Lo cierto es que en Estados Unidos las redes sociales están revolucionadas. La misma Dolly Parton ha publicado que están buscando cantantes que sean capaces de representarla en las diferentes etapas de su vida para el nuevo musical. Las candidatas tienen que hacer un vídeo presentándose y cantar una de las canciones de la estrella, publicarlo y etiquetarlo con el hashtag #SearchForDolly ante del 12 de enero de 2025.

Este espectáculo, escrito por Dolly junto a Maria S. Schlatter, lo está dirigiendo Bartlett B. Sher, un aplaudido director de teatro estadounidense al que la prensa describe como uno de los más originales y emocionantes del momento. Y es que la vida de Dolly Rebecca Parton merece un musical de categoría desde que debutó con su primer álbum en 1967. La cantante de música country y rock, que también compone, actúa, produce, escribe, dirige múltiples proyectos empresariales y ejerce la filantropía, ha tenido una vida de esas de película en la que parecía que era imposible salir adelante para después brillar y resplandecer.

Su familia, de economía humilde, vivía en una pequeña cabaña de tres habitaciones en Pittman Center, una localidad de Tennessee, Estados Unidos, cerca de las Smoky Mountains, en Sevierville. El reducido espacio lo compartía con 11 hermanos, 5 chicas y 6 chicos y con sus padres, Robert y Avie Lee Parton. Tal como se ha publicado, ellos son los responsables de su amor por la música pues, desde que tiene uso de razón, se tocaban distintos instrumentos y cada día inventaban letras entre todos a las que la madre les añadía la melodía para cantarlas después de cenar.

En el nuevo musical será posible conocer más anécdotas de su vida, de sus experiencias y de cómo eran “las verdaderas estrellas” de Dolly Parton, sus hermanos Willadeene, David, Coy, Robert Jr., Stella, Cassie, Randy, Larry, los gemelos Floyd y Freida y la pequeña del clan Rachel. Aunque en 2015 se estrenó la película para televisión Coat of Many Colors basada en la infancia de la cantante, que hizo posible que se volviera a reunir la familia y recordar a los que ya no están como sus padres o algunos de sus hermanos.

Antes de que se estrene el nuevo musical, te contamos cómo ha sido la vida de los 6 hermanos y 5 hermanas de Dolly Parton:

Willadeene Parton (24 de marzo de 1940)

La mayor de los Parton, una segunda madre para los hermanos menores, también quiso dedicarse a la canción y formó parte de un grupo de música góspel con algunas de sus hermanas. Sin embargo, Willadeene se centró en la literatura y en 1996 publicó su primer libro autobiográfico Smoky Mountain Memories: Stories from the Hearts of the Parton Family, al que siguió otro de cocina en 1997 titulado All-Day Singing & Dinner on the Ground inspirado en las recetas de su infancia. Después se retiró y sigue viviendo en su estado natal de Tennessee alejada de los medios.

Stella Parton (4 de mayo de 1949)

Con 19 años Stella tuvo a su hijo Timothy con su entonces marido Marvin Carrol Rauhuff, del que se divorció en 1970 tras cuatro años de matrimonio. En 1975 lanzó con mucho éxito su primer disco I Want to Hold You in My Dreams Tonight al que han seguido 36 álbumes más. Además, escribió sus propias memorias en 2011 bajo el título Tell It Sister, Tell It: Memories, Music and Miracles y después protagonizó el largometraje Coat of Many Colors.

Al igual que la mayor de las hermanas ha publicado varios libros de cocina como Stella Parton's Country Cookin y en 2018 participó en la versión británica del concurso de televisión Celebrity MasterChef. Su último trabajo ha sido como actriz en la película Nothing Is Impossible de 2022. Según Stella ha explicado a la prensa, dentro de su familia ella es muy “independiente” y “solitaria”, aunque “siempre estoy ahí si me necesitan”.

Cassie Parton (12 de febrero de 1951)

Con muy poca edad Cassie formó parte de ese grupo de góspel con sus hermanas pero su camino no siguió siendo musical. En 2013 apareció como vocalista en el programa My People: Dolly's Letter Home que presentaba Dolly y ahora vive lejos de los focos con sus hijos Bryan Melvin y Rebecca Ann y su marido Larry Seaver.

Randy Parton (15 de diciembre de 1953)

Randy no tuvo tanto éxito como Dolly en el escenario, pero sí hizo una carrera musical como cantautor bastante próspera y durante años formó parte de la banda de la cantante como guitarrista y bajista. También tuvo su propio grupo, Honey Creek, en el que cantaba Rachel, la más pequeña del clan. Fue el responsable de éxitos como Hold Me Like You Never Had Me, Shot Full of Love o Old Flames Can't Hold a Candle to You, un dueto junto a su famosa hermana. En enero de 2021 murió de cáncer con 67 años. Estaba casado con Deb con la que tuvo a su hija Heidi y de una relación anterior nació su hijo Sabyn que le había dado dos nietos, Huston y Trent.

Larry Parton (julio de 1955)

Tristemente, a los cuatro días de nacer Larry el pequeño murió. El trágico suceso marcó a Dolly, que entonces tenía 9 años, y a toda la familia. En su honor se grabó la cinta Coat of Many Colors, que a su vez se basaba en el éxito que la canción del mismo nombre tuvo en 1971 cuando Dolly la cantó en público por primera vez.

Floyd Parton (1 de junio de 1957)

Como muchos de sus hermanos Floyd se centró en la música y trabajó junto a Dolly. En 1991 escribió la canción que cantaron a dueto Rockin' Years y Nickels and Dimes del álbum Heartbreaker de Dolly, dos piezas que rápidamente se posicionaron en el primer puesto de las listas de éxitos del momento. Falleció en diciembre de 2018 con 61 años.

Freida Parton (1 de junio de 1957)

Freida, la hermana gemela de Floyd, siendo muy joven tocó en una banda de punk, nada que ver con las costumbres y raíces del estilo country de su familia. En 2014 se ordenó como sacerdote y abrió una capilla donde celebra matrimonios bajo su bendición y regenta una tienda de antigüedades. Ambas se encuentran en la ciudad donde todos nacieron, Sevierville, bajo el nombre Parton Family Wedding Chapel & Antiques.

Por su parte, la hija de Freida, Jada Andersen, sí que ha seguido el camino de la música como gran parte del clan Parton. Bajo el nombre artístico de Jada Star en 2018 lanzó su álbum de debut Long Way Home junto a Barry J., un gran amigo de la artista. En 2023 Jada formó parte de los protagonistas del concurso Claim to Fame de la cadena ABC de quienes hay que descubrir su parentesco con un famoso.

Raquel Parton (31 de agosto de 1959)

La más joven de la familia fue una de las vocalistas principales de Honey Creek, la banda que fundó con su difunto hermano Randy. Antes había recorrido miles de kilómetros junto a Dolly como vocalista en sus actuaciones y ocupándose de maquillarla. En ese tiempo conoció a su futuro marido Richard Dennison, al que habían contratado como pianista, y se casaron en 1979. Después se centró en la interpretación en distintas películas y en series de televisión. En septiembre de 2024 presentó un libro de cocina junto a Dolly con más de 80 recetas de la familia Parton llamado Good Lookin' Cookin’: A Year of Meals.