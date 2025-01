Un grupo de actores y actrices profesionales con discapacidad intelectual llevan su arte y su sentido del humor por toda Europa con gran éxito. La obra 'Amor amar' es un proceso creativo en el que sus actores demuestran que en el arte no existen las barreras .

Basándose en el sentido del humor y dejado sus discapacidades a un lado, tratan de reivindicar las diversas formas de amar . Los protagonistas están encantados de que se les brinde esta oportunidad y piden a la sociedad que les traten como una persona más, que les dejen ser libres . Lucía Esquivel, actriz protagonista de la obra, reclama que le "gustaría amar a mi aire , que nadie me diga lo que tengo que hacer ".

Lucía García, actriz, es consciente de este cambio: "Me veo muy cambiada. Ahora me relaciono más con la gente" Alejandro Sáez, por su parte, se muestra muy emocionado con este proyecto. "El teatro me hace feliz", declara el actor.