"Cumplí 60 y ahora ya lloro hasta con los con los anuncios de la tele , estoy como muy sensible. Pero me gusta esa sensibilidad : creo que se echa en falta hoy en día. Quizás estamos tan abstraídos con las redes sociales y hace falta eso: mirarnos más a los ojos y ser un poco más sensibles, creer un poco más en el amor ", explica el cantante en una entrevista en Infobae.

Pero el pesar por la muerte del padre lo compensa en cierta medida el nacimiento de su primer nieto. "Tiene 20 meses. Imagínate lo feliz que me hace. Yo ahora pienso qué le dejaremos a las nuevas generaciones. Con un nieto es distinto, porque ya no es el compromiso de padre, sino de abuelo, desde otro lugar para otorgarle amor”, considera. Y se queda con lo que le dijo su hijo: “Quédate tranquilo que yo también trataré de ser un buen padre como lo fuiste y eres conmigo'. Imagínate este motivo para mí: un nieto, la familia, ¿cómo no estar cerca de todo ese amor?".