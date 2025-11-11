Redacción Uppers 11 NOV 2025 - 13:12h.

La nominación a Fab Morvan llega décadas después de que el Grammy al Artista Revelación de 1990 para Milli Vanilli fuera revocado

Milli Vanilli o el mayor escándalo de la historia de la música (y de nuestra juventud)

Han pasado ya 35 años de uno de los mayores escándalos de la historia del pop. El descubrimiento de que Milli Vanilli, el dúo más exitoso de finales de los 80, era un completo fraude. Rob Pilatus y Fab Morvan aparecían en las portadas y en los vídeos, pero eran otros quienes entonaban canciones tan famosas como 'Girl You Know It's True' o 'Girl I'm Gonna Miss You'.

Por primera y única vez en su historia la organización de los Grammy revocó un premio, el galardón al Mejor Artista Revelación de 1990 que habían obtenido por su disco de debut, del que vendieron siete millones de copias. Pasaron de ser el dúo de moda al desprecio más absoluto en un pestañeo. Pilatus no soportó la presión y terminó suicidándose. Ahora, en 2025, Morvan vuelve a aparecer en una lista de nominados al Grammy, en un bello giro del destino que salda una vieja cuenta pendiente.

Nominado a mejor audiolibro

Concretamente Fab Morvan ha sido nominado a los 58 años en la categoría de Mejor Audiolibro, Narración y Grabación de Cuentacuentos por su libro 'You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli', en el que revisita su historia con honestidad y profundidad emocional.

Narrado en primera persona, el audiolibro de Morvan ofrece una mirada introspectiva sobre los dilemas de la fama, la manipulación mediática y la resiliencia personal. "Cuando te metes en la industria crees que todo el mundo es tu amigo, pero no, es un negocio. Cuando un artista no les vale le tiran a la basura", contaba en una entrevista en JNSP el año pasado.

Símbolo de reputación reconstruida

A diferencia del traumático episodio de 1990, 'You Know It’s True' ha sido aplaudido por su transparencia y calidad narrativa, convirtiendo a Morvan en un símbolo de aprendizaje, evolución profesional y reputación reconstruida.

"Pasamos de ser personajes queridos a ser ridiculizados y ridiculizados. Éramos el blanco de todas las bromas y todos los blancos fáciles. Fue feo. Rob se lo tomó muy personalmente", contaba Morvan en otra entrevista en 'People'.

Él mismo también tuvo que hacer mucha terapia y trabajar mucho psicológicamente para dejar atrás aquel episodio. Ahora, Morvan actúa como solista, pone voz a su propia música y, gane o pierda el Grammy, está en paz consigo mismo. En cualquier caso, habrá que esperar al 1 de febrero de 2026, en la gala que se celebrará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, para conocer la resolución de esta historia.