1:30 minutos en los que, a través de una melodía que mezcla la esencia de Andy y Lucas con los nuevos sonidos religiosos que tanto están en tendencia, seis frases de su carta a la ciudadanía se convierten en balada. "Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas / Yo soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer / Necesito parar y reflexionar / No soy un ingenuo, soy consciente de que denuncian a Begoña solo por ser mi esposa porque saben que no hay caso / Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es si merece la pena todo esto / Sinceramente no lo sé, ¿merece la pena todo esto? / Sinceramente, no lo sé", dice la letra.