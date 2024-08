Las nuevas tecnologías quizás han dejado en un segundo plano la correspondencia postal debido a la inmediatez con la que se pueden enviar mensajes, pero no hace mucho comunicarse por carta era habitual. Esta evolución ha provocado que los buzones de correos no se utilicen tanto como en el pasado, dejando la labor a las oficinas donde se envían todo tipo de paquetería y sobres. Sin embargo, los buzones amarillos con el logotipo en rojo siguen siendo una referencia en el mobiliario urbano de nuestros pueblos y ciudades.

Como se puede imaginar, no siempre han tenido estas características, más aún teniendo en cuenta que Correos se formó como empresa estatal allá por 1716, durante el reinado del primer Borbón, Felipe V. De hecho, en sus inicios aún no había bocas de buzones. No sería hasta cinco décadas más tarde cuando se colocaran en las estafetas. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿queda alguna de ellas?