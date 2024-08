Una anciana de 102 años celebra su cumpleaños tirándose en paracaídas: su salto a 2100 metros

Tradicionalmente, los cumpleaños se suelen celebrar con una tarta y una reunión familiar. Pero a Manette Baillie, este plan no le parecía suficiente a la hora de conmemorar sus 102 años de vida . Por ello, esta longeva británica, conocida por haber celebrado su centenario manejando un Ferrari a 209 km/h (130 mph) en el circuito de Silverstone, ha decidido arriesgar un poco más e iniciar el día de su cumpleaños tirándose en paracaídas, según informa The Telegraph.

Acompañada de un profesional del aire, la intrépida anciana se ha tirado desde una altura de más de 2.100 metros sobre East Anglia. Con su hazaña, se ha convertido en la persona más mayor de todo Reino Unido en llevar un cabo un salto de estas características. Al encontrarse ya al filo de la puerta del avión, abierta de par en par para realizar el lanzamiento, ha pensado "ahora ya no queda otra que tirarse", según su declaración posterior al salto, cuando ya se encontraba de nuevo en tierra firme.

Su objetivo, además de sentir la adrenalina del momento, ha sido animar a las personas mayores a continuar acumulando experiencias, sin la obligación de renunciar a las mismas por la edad. "No rendirse nunca" es el lema que defiende, por ello, no dudo en apuntarse a una caída en paracaídas cuando se enteró de que un amigo suyo, de 82 años, lo había completado con éxito. Manette lo ha hecho también, no sin miedo, pues ha confesado que, al verse en cielo abierto, le ha parecido algo "aterrador", a la par que "maravilloso".