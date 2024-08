Tres mitos de verano y el verdadero remedio para la "picadura" de medusa

Hemos hablado ya aquí de algunos mitos de la ciencia y la naturaleza que suelen repetirse con mucha frecuencia cada verano. De hecho, ha causado mucha sorpresa que dijésemos que el sol no es amarillo. Para ver la explicación científica detrás de los colores del sol, dale play a este vídeo.

Pero además hay muchos mitos de cuidados veraniegos que no hay que creer, como que el agua salada tiene propiedades curativas para las heridas. Al menos, no es una verdad taxativa. Tampoco que la picadura de medusa se calme con la propia orina. No lo hagas. En el vídeo que inaugura este artículo, Flora González te cuenta cuál es el mejor remedio para calmar el ardor de una rozadura de medusa y también algunas alternativas que te podrán aliviar.