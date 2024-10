Una usuaria de TikTok , identifica como @pauliiortiiz, ha publicado en su cuenta un vídeo que no ha tardado en hacerse viral , superando los tres millones de reproducciones y acumulando miles de comentarios en menos de 24 horas. La gran protagonista de la historia es la persiana de su domicilio.

Todo comenzó al darse cuenta de que una persiana no bajaba del todo. Al emplear el tirador, ésta acababa frenándose y no terminaba de cerrar como es debido. Tan pronto como pudo, avisó a la inmobiliaria que gestionaba la vivienda. La empresa le pidió una prueba de que realmente era así.

"Problema solucionado, supongo", afirma, irónicamente, en su mensaje en la red social. Grandes dosis de humor han demostrado también los usuarios. "Eso que no baja del todo... es tu opinión", "Bajar baja, subir ya no sé", "Le tendrías que mandar ahora un vídeo para enseñarle que no sube" o "Baja y es de quita y pon" fueron algunas de las respuestas.